Источник: Агуэро может продолжить карьеру в «Интере»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в составе миланского «Интера», сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство «черно-синих» считает, что опыт 32-летнего футболиста в Лиге чемпионов пригодится команде. Сообщается также, что Агуэро интересуются «Барселона» и «Ювентус».

Если «Интеру» не удастся приобрести аргентинца, то клуб переключится на форварда «Ромы» Эдина Джеко или Оливье Жиру из «Челси».

Добавим, что контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает 30 июня текущего года, после чего он станет свободным агентом. В нынешнем сезоне в активе аргентинца три мяча в 15 матчах.