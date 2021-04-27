«Милан» сделал Доннарумме последнее предложение

Как сообщает «Sky Italia», клуб сделал последнее предложение вратарю, которое больше не подлежит пересмотру.

Согласно проекту нового двухлетнего контракта, Доннарумма будет получать семь миллионов евро в год плюс один миллион в качестве бонусов.

В руководстве надеются, что голкипер подпишет соглашение на этих условиях.

За ситуацией внимательно следит «Ювентус», являющийся основным претендентом на игрока в случае его ухода из миланского клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Доннарумма провел в составе «россонери» 40 матчей, в которых пропустил 50 мячей.