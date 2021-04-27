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27 апреля 17:13
автор: Евгений Лиманский

Киевское «Динамо» претендует на Буффона

Контракт опытного вратаря с туринским «Ювентусом» истекает предстоящим летом.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может усилить чемпиона Украины, сообщает Тuttosport.

По данным источника, помимо киявлян 43-летним ветераном интересуются еще четыре клуба: греческий «Олимпиакос», немецкий «Айнтрахт», португальский «Спортинг» и турецкий «Галатасарай». Также сообщается, что все эти клубы готовы заключить с контракт с вратарем сроком на один год.

Напомним, что Буффон выступает за «Ювентус» на протяжении 20 лет. Для него важно играть в основе, а руководство «старой сеньоры» может не предоставить легендарному игроку постоянное игровое время.

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