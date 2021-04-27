Киевское «Динамо» претендует на Буффона

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может усилить чемпиона Украины, сообщает Тuttosport.

По данным источника, помимо киявлян 43-летним ветераном интересуются еще четыре клуба: греческий «Олимпиакос», немецкий «Айнтрахт», португальский «Спортинг» и турецкий «Галатасарай». Также сообщается, что все эти клубы готовы заключить с контракт с вратарем сроком на один год.

Напомним, что Буффон выступает за «Ювентус» на протяжении 20 лет. Для него важно играть в основе, а руководство «старой сеньоры» может не предоставить легендарному игроку постоянное игровое время.