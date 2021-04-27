Источник: Гарсия согласовал контракт с «Барселоной»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия согласовал долгосрочный контракт с «Барселоной», сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, 20-летний испанец перейдет в каталонский клуб в в конце текущего сезона. В летнее трансферное окно он станет свободным агентом и подпишет с «Барселоной» пятилетний контракт.

Напомним, летом 2020 года Гарсия отказался от продления соглашения с «Сити», которое действует до конца сезона-2020/21. Воспитанник «Барселоны» договорился о возвращении в команду, за которую выступал на юношеском уровне, однако зимой переход так и не состоялся. В этом сезоне Гарсия принял участие в десяти матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями