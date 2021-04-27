Источник: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова в дерби «Спартак» – ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в выездной игре 27-го тура чемпионата России против «Спартака».

Об этом сообщает Sport24.ru, ссылаясь на свои источники.

Напомним, что 25 апреля «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Ахметов был удален на 37-й минуте за нарушение против Александра Соболева. Арбитр встречи Павел Кукуян показал красную карточку после просмотра повтора, а первоначально не вынес Ахметову даже предупреждения.

Единственный гол в матче Джордан Ларссон забил после перерыва на 52-й минуте.