Рекордсмен сборной Болгарии по количеству забитых мячей Димитар Бербатов выдвинул свою кандидатуру на должность президента Болгарского футбольного союза.

Об этом сообщает Gong.bg

В команду помощников экс-форварда «Байера», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» вошли два других бывших игрока болгарской сборной – рекордсмен по количеству сыгранных матчей Стилиян Петров, экс-полузащитник «Селтика» и «Астон Вилла», а также Мартин Петров, игравший за «Вольфсбург», мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити».

«Я открываю свою кампанию по выдвижению на пост президента Болгарского футбольного союза. Пришло время начать новую главу в своей карьере», – заявил Бербатов.

Димитар играл за болгарскую сборную с 1999 по 2010 годы, забив 48 мячей в 79 матчах.