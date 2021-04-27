Неймар: У «ПСЖ» есть все необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар пообщался с журналистами накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Это будет тяжелый матч, легких игр в полуфинале Лиги чемпионов не бывает, – цитирует Неймара RT, ссылаясь на пресс-службу «ПСЖ». – «Манчестер Сити» – отличная команда с отличными футболистами в составе. Но мы хорошо подготовлены и сделаем все, чтобы выиграть. Я сделаю все, чтобы помочь клубу победить и выйти в финал. Мы продолжим работать, чтобы наша команда прогрессировала еще больше и завоевывала еще больше трофеев. Когда я перешел в ПСЖ, моей целью была победа в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мы впервые в истории вышли в финал. У нас есть все необходимое, чтобы выиграть Лигу чемпионов, – футболисты, персонал. Мы много работаем, атмосфера отличная».

Матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится в Париже завтра, 28 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Манчестере 4 мая.

Напомним, что в прошлом сезоне парижский клуб впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов, в котором уступил «Баварии» со счетом 0:1. В нынешнем розыгрыше парижане одолели мюнхенцев в четвертьфинале, выиграв в Германии 3:2 и уступив 0:1 дома.