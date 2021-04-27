Анзор Кавазашвили: Получается, ЭСК покрывает стиль игры Ахметова

«А результат матча ЭСК не отменила? Это чистейшая красная карточка. Но что поделать, он терпеть и дальше продолжит ломать людей. Получается, покрывают его стиль игры», - приводит слова Кавазашвили «Sport24.ru».

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА Ахметов был удален в первом тайме за фол против нападающего красно-белых Александра Соболева.

После матча армейцы подали жалобу в ЭСК по данному эпизоду, которая была удовлетворена.

Игра закончилась победой «Спартака» со счетом 1:0.