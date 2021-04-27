Пирло уволят, если «Ювентус» в воскресенье проиграет «Удинезе»

Андреа Пирло будет уволен с должности главного тренера «Ювентуса», если туринский клуб 2 мая проиграет на выезде «Удинезе» в 34-м туре чемпионата Италии.

Football Italia, ссылаясь на несколько источников в различных итальянских СМИ, сообщает, что недавние слова спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи о том, что Пирло останется в клубе в случае выхода в Лигу чемпионов, – это не более, чем попытка мотивировать команду на финише трудного сезона.

Руководство «Юве» уже якобы не доверяет Пирло, и в случае поражение в ближайшее воскресенье, команда будет заканчивать сезон под руководством его ассистента Игора Тудора.

После 33 туров «Ювентус» занимает четвертое место и опережает «Милан» лишь по дополнительным показателям.

Напомним, что Пирло летом прошлого года сменил в должности главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри и пригласил в свой штаб бывшего защитника туринцев и сборной Хорватии Тудора.