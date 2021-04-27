Маурисио Почеттино: «ПСЖ» в матчах против «Манчестер Сити» будет сложнее, чем было с «Баварией»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино пообщался с журналистами накануне домашнего матча против «Манчестер Сити».

«Это не моя личная разборка с Гвардиолой, – цитирует пресс-конференцию Почеттино официальный сайт УЕФА. – Это соперничество двух очень хороших команд. Когда мы говорим о Гвардиоле, мы говорим об одном из лучших тренеров мира, если не лучшем. Я с большим уважением отношусь к его карьере — не только к титулам, но и к наследию, которое он выстраивает. Я являюсь тренером, который любит футбол, старается учиться, пытается играть и побеждать. Это цель любого клуба.

У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Это будут тяжелые и очень конкурентные матчи. «Сити» проводит фантастический сезон, они регулярно делают это с Пепом. Это будет тяжелый матч. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и победим. Это главная цель в футболе.

Конечно, будет сложнее, чем было с «Баварией», но посмотрим. Кто знает? Самое важное – это 180 минут, по итогам которых решится, кто выйдет в финал. Мы должны сыграть лучше».

«ПСЖ» примет «Манчестер» Сити» завтра, 28 апреля. Ответная игра состоится в Манчестере 4 мая.