Немецкий футбольный союз проведет переговоры с Фликом по поводу работы в сборной Германии

Ханс-Дитер Флик может стать следующим тренером сборной Германии после предстоящего чемпионата Европы.

Как сообщает SID.de в ближайшее время руководство Немецкого футбольного союза (DFB) проведет переговоры по поводу назначения.

«Ханси Флик пользуется большим уважением в DFB, – заявили в Немецком футбольном союзе. – Мы можем подтвердить, что мы теперь будем вести переговоры с ним и руководством «Баварии».

Напомним, что ранее стало известно, что после завершения нынешнего сезона Флик расстанется с мюнхенским клубом, а новым тренером «Баварии» станет Юлиан Нагельсманн, который в настоящее время работает в «РБ Лейпциг».

Контракт нынешнего главного тренера сборной Германии Йоахима Лева рассчитан до завершения чемпионата Европы. Флик работал ассистентом в штабе Лева с 2006 по 2014 годы, а с 2014-го по 2017-й занимал должность спортивного директора сборной.