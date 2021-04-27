ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 85' Нюрнберг 1 Хольштайн 1
Еврокубок 4-я четверть Монако 79 УНИКС 81 П1 2.34 П2 1.60
Еврокубок не начался Монако 0 УНИКС 0 П1 2.34 П2 1.60
Англия - Первая лига 1-й тайм, 13' Чарльтон Атлет 1 Кру Александра 0 П1 1.20 Х 6.50 П2 10.0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 13' Бёртон Альбион 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.60 Х 2.95 П2 2.95
Лига чемпионов 22:00 Реал Мадрид 0 Челси 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.20
Португалия - Примейра 23:45 Фаренсе 0 Портимоненсе 0 П1 2.27 Х 3.20 П2 3.50
27 апреля 20:00
автор: Виктор Шарафудинов

Немецкий футбольный союз проведет переговоры с Фликом по поводу работы в сборной Германии

56-летний тренер после завершения нынешнего сезона расстанется с мюнхенской «Баварией».

Ханс-Дитер Флик может стать следующим тренером сборной Германии после предстоящего чемпионата Европы.

Как сообщает SID.de в ближайшее время руководство Немецкого футбольного союза (DFB) проведет переговоры по поводу назначения.

«Ханси Флик пользуется большим уважением в DFB, – заявили в Немецком футбольном союзе. – Мы можем подтвердить, что мы теперь будем вести переговоры с ним и руководством «Баварии».

Напомним, что ранее стало известно, что после завершения нынешнего сезона Флик расстанется с мюнхенским клубом, а новым тренером «Баварии» станет Юлиан Нагельсманн, который в настоящее время работает в «РБ Лейпциг».

Контракт нынешнего главного тренера сборной Германии Йоахима Лева рассчитан до завершения чемпионата Европы. Флик работал ассистентом в штабе Лева с 2006 по 2014 годы, а с 2014-го по 2017-й занимал должность спортивного директора сборной.

источник: SID.de
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Apple не согласна с вынесенным решением ФАС и обжалует его в судеФАС России завершила рассмотрение дела в отношении Apple Inc. и наложила штраф в 12 млн долларовАлександр Барабанов забросил в первом матче за "Сан-Хосе"Акинфеев публично обратился к ГончаренкоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиЕлизавета Туктамышева показала своё фото в постели
Ахметова удалили не по делу. Осталось удалить тех, кто испортил дерби «Спартака» и ЦСКА
По данным инсайдеров, ЭКС РФС признал ошибкой судей удаление игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в игре 27-го тура со «Спартаком». И это явно не конец истории.
Нагучев не сдался и сократил отставание от Орзул. Итоги 7-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев вновь избежал досрочного поражения в "Битве полов" и теперь уступает Марии Орзул 2:5.
«Зачем после 1:5 я лег спать?» Эмоции от суперкамбэка России в игре с США на ЮЧМ
Юниорская сборная России по хоккею в стартовом матче чемпиона мира в США выиграла у хозяев турнира в овертайме со счетом 7:6.
Чудо на льду-2021. Как Россия начала юниорский ЧМ с победы над США, уступая 1:5 к 26-й минуте (видео)
Сборная России в своем первом матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) в Техасе победила хозяев льда в овертайме (7:6), а героем стал Иван Мирошниченко, которому Штаты до последнего не хотели выдавать визу.
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Как «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов. Расклады для красно-белых на три оставшиеся тура
После матчей 27-го тура в РПЛ осталось два претендента на вторую российскую путевку в главный еврокубок.
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Ловчев объяснил, благодаря кому дерби «Спартака» и ЦСКА стало главным в России, и дал прогноз на суперматч
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» разобрал нюансы центрального матча 27-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который состоится 25 апреля.
«Травма Хвичи — минус 25 процентов атаки, поэтому будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар», который состоится 25 апреля.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Куснирович, Вяльбе, Большунов, Непряева и другие чемпионы встретились с поклонниками в бутике BOSCO

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика