«Реал» и «Челси» объявили стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» объявили стартовые составы на первую полуфинальную игру Лиги чемпионов.
«Реал»: Куртуа, Эдер Милитао, Варан, Начо, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело, Бензема, Винисиус.
Запасные: Лунин, Альтубе, Э.Азар, Асенсио, Одриосола, Иско, Мариано Диас, Родриго, Аррибас, Бланко, Гутьеррес.
«Челси»: Э.Менди, А.Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Пулишич, Вернер, Маунт.
Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Абрахам, Зума, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Джеймс, Хаверц, Эмерсон.