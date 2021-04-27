«Шахтер» предложил Де Дзерби более высокую зарплату, чем «Спартак»

Итальянский журналист Николо Скира сообщил в твиттере подробности переговоров «Шахтера» с Роберто Де Дзерби.

По его сведениям, украинский клуб предлагает 41-летнему итальянскому тренеру контракт на два сезона с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Главный сторонник приглашения спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Спартак» предлагал Де Дзерби зарплату в 3 млн евро за сезон.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Шахтер» впервые с 2016 года не смог выиграть чемпионат Украины, уступив титул киевскому «Динамо», с которым работает бывший главный тренер донецкого клуба Мирча Луческу.

Де Дзерби тренирует «Сассуоло» с 2018 года. После 33 туров зелено-черные занимают восьмое место в серии А, набрав 52 очка.