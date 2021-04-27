Кронке не собирается продавать акции «Арсенала»

Компания Kroenke Sports & Entertainment на своем официальном сайте опровергла слухи о возможной продаже контрольного пакета акций лондонского «Арсенала».

Вот, что сказано в заявлении, которое цитирует сайт телеканала Sky Sports:

«В последние дни мы заметили спекуляции в СМИ относительно возможной заявки на покупку контрольного пакета акций футбольного клуба «Арсенал». Мы на 100 процентов остаемся преданными «Арсеналу» и не продаем никакой доли в клубе. Мы не получали никаких предложений и не будем принимать никаких из них.

Наша цель – развитие клуба. Мы хотим, чтобы «Арсенал» в ближайшем будущем был способен выигрывать самые серьезные трофеи, и мы по-прежнему сосредоточены на повышении нашей конкурентоспособности для достижения этой цели».

Компания американского бизнесмена Стэна Кронке помимо лондонского «Арсенала», владеет клубами НХЛ и НБА «Колорадо Эвеланш» и «Денвер Наггетс».