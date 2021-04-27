«Рома» ведет переговоры о приобретении Майораля у мадридского «Реала»

«Рома» ведет переговоры с мадридским «Реалом» о приобретении прав на 24-летнего форварда Борху Майораля.

Об этом сообщил агент футболиста Алехандро Камано в интервью для Sky Sport Italia:

«Мы уже говорили об этом, но сейчас «Роме» предстоят полуфиналы Лиги Европы. Думаю, мы продолжим переговоры в ближайшем будущем. Борха счастлив в итальянской столице».

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. В договоре прописана возможность оформления полноценного трансфера за 15 млн евро после завершения нынешнего сезона. В 2022 году «Роме» придется заплатить уже 20 млн.

В 40 матчах за римский клуб Майораль забил 15 мячей, сделав семь голевых передач.