РФС отклонил жалобу «Локомотива» на решение о проведении матча на нейтральном поле

«Во вторник, 27 апреля, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором были приняты следующие решения: отказать в удовлетворении жалобы ФК «Локомотив» г. Москва на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС от 16 апреля 2021 года. Оставить решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении ФК «Локомотив» от 16 апреля 2021 года в силе», - сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, московский клуб был наказан после домашнего поединка со «Спартаком» за нахождение посторонних лиц в судейской комнате до и после матча.

В частности, в помещение заходили начальники обеих команд.