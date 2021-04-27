«Спартак» опроверг слухи о переговорах с тренером «Сассуоло» Де Дзерби

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов опроверг слухи о переговорах с итальянским тренером Роберто Де Дзерби, который в настоящее работает с командой серии А «Сассуоло».

«Спартак» никогда не рассматривал Роберто Де Дзерби в качестве замены Доменико Тедеско и, тем более, не предлагал ему зарплату», – заявил Фетисов в интервью Sport24.ru

Ранее итальянские СМИ сообщили, что «Спартак» предлагал Де Дзерби зарплату в три миллиона евро за сезон, но 41-летний тренер получил более выгодное предложение от украинского «Шахтера».