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27 апреля 22:53
автор: Виктор Шарафудинов

«ПСЖ» предложит Месси двухлетний контракт с огромной зарплатой

Аргентинец пока еще не подтвердил, что останется в «Барселоне» после завершения нынешнего сезона.

TNT Sports сообщает, что «Пари Сен-Жермен» готов предпринять очередную попытку переманить к себе капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Конкретных цифр бразильский журналист Марсело Бехлер не назвал, однако он утверждает, что аргентинцу будет предложена огромная зарплата. Контракт будет рассчитан на два года с возможностью продления на третий сезон.

Стоит отметить, что четыре года назад Бехлер из TNT Sports первым сообщил о том, что в «ПСЖ» из «Барселоны» перейдет Неймар.

Напомним, что нынешнее соглашение Месси и каталонского клуба рассчитано до 30 июня. 33-летний аргентинец пока еще официально не подтвердил, что будет играть за сине-гранатовых в следующем сезоне.

Месси выступает за «Барселону» с начала профессиональной карьеры и забил 667 матчей в 773 встречах за каталонцев, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

источник: TNT Sports
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