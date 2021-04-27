«ПСЖ» предложит Месси двухлетний контракт с огромной зарплатой

TNT Sports сообщает, что «Пари Сен-Жермен» готов предпринять очередную попытку переманить к себе капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Конкретных цифр бразильский журналист Марсело Бехлер не назвал, однако он утверждает, что аргентинцу будет предложена огромная зарплата. Контракт будет рассчитан на два года с возможностью продления на третий сезон.

Стоит отметить, что четыре года назад Бехлер из TNT Sports первым сообщил о том, что в «ПСЖ» из «Барселоны» перейдет Неймар.

Напомним, что нынешнее соглашение Месси и каталонского клуба рассчитано до 30 июня. 33-летний аргентинец пока еще официально не подтвердил, что будет играть за сине-гранатовых в следующем сезоне.

Месси выступает за «Барселону» с начала профессиональной карьеры и забил 667 матчей в 773 встречах за каталонцев, став лучшим бомбардиром в истории клуба.