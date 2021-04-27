«Реал» и «Челси» сыграли вничью в Мадриде в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов (видео)

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» и «Челси» сыграли вничью 1:1.

На 14-й минуте нападающий сборной США Кристиан Пулишич вывел гостей из Лондона вперед. После длинной передачи Антонио Рюдигера он с левого фланга прорвался сквозь оборону мадридцев и перехитрил вратаря Тибо Куртуа.

🔥 Пулишич просто загипнотизировал всю защиту «Реала» и хладнокровно переиграл Куртуа 😳



👀 Смотрим дальше:https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/hhHbJvWiYF — Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021

На 29-й после розыгрыша углового счет сравнял Карим Бензема. Французскому форварду сбросил мяч бразильский защитник Эдер Милитао. Бензема остановил мяч грудью и вторым касанием забил свой 71-й гол в Лиге чемпионов, сравнявшись по этому показателю с бывшим форвардом «Реала» и «Шальке» Раулем.

Бензема зарешал. Принял головой, приложился с разворота и вернул «Реал» в игру ⚽



Рамос с трибун аплодирует стоя 👏https://t.co/SjWAkVDiXh pic.twitter.com/wvtCfPpCGD — Матч ТВ (@MatchTV) April 27, 2021

В среду, 28 апреля, в Париже пройдет другой полуфинальный матч Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Сити». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов

1/2 финала. Первый матч

«Реал» (Мадрид, Испания) – «Челси» (Лондон, Англия) – 1:1 (1:1)

Голы: Бензема, 29 – Пулишич, 14.

«Реал»: Куртуа, Эдер Милитао, Варан, Начо, Карвахаль (Одриосола, 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио, 77), Бензема (Родриго, 90+2), Винисиус (Э.Азар, 66).

«Челси»: Э.Менди, А.Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Пулишич (Зиеш, 66), Вернер (Хаверц, 66), Маунт.

Предупреждения: Винисиус, 27, Кроос, 60, Марсело, 65, Варан, 78, Одриосола, 89 – Пулишич, 38.

Судья: Маккели (Нидерланды).