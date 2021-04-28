Андрей Аршавин: «Зениту» нужно принимать модель условного «РБ Лейпциг»

Андрей Аршавин, советник генерального директора «Зенита» по молодежному футболу, рассказал о возможностях развития для клуба из Санкт-Петербурга.

«Мы должны понять, в какой точке футбольного мира находится «Зенит», – рассказал Аршавин в интервью для пресс-службы клуба. – Если мы хотим быть топ-клубом, то сейчас нужно полмиллиарда тратить или зарабатывать в год. «Зенит» не может себе этого позволить с точки зрения фэйр-плей. Следовательно, нужно принимать модель условного «РБ Лейпциг», который сам находится наверху, но, имея большие таланты, обладает возможностью развивать их и зарабатывать на них. Также он создает борьбу в Лиге чемпионов и во внутреннем чемпионате.

Покупать дорогих игроков, как бы нам ни хотелось, не совсем правильно. Потому что здесь и сейчас «Зенит» уже выигрывает, последние два-три года наша команда доминирует в России. Но чтобы работать на одном уровне с топ-клубами Европы, к сожалению, уже нашего ресурса мало, и практически все команды, которые мы встречаем в Лиге чемпионов, богаче «Зенита».

В прошлом и нынешнем сезонах «Зенит» занимал четвертое место в своих группах в Лиги чемпионов.