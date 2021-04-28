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28 апреля 00:25
автор: Виктор Шарафудинов

Сесар Аспиликуэта: «Челси» мог забить «Реалу» больше одного гола

Встреча в Мадриде завершилась с результатом 1:1.

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал игру своей команды в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы начали по-настоящему хорошо, – отметил Аспиликуэта в интервью для BT Sports. – Прилично выглядели в первые 20-25 минут. Забили один гол и могли забить больше. Они отыгрались со стандартного положения.

Однако мы знали, что будет трудно. В Мадриде был всего лишь «первый тайм» противостояния. В следующую среду все придется начинать заново».

Ответный матч пройдет в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» 5 мая.

источник: BT Sport
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