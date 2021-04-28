Томас Тухель: «Реал» забил со «стандарта», и больше у них ничего не было, ведь «Челси» не позволил

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после первой игры 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Игра в столице Испании завершилась вничью 1:1. Ответный матч пройдет в Лондоне 5 мая.

«Мы хорошо начали матч, действовали смело и качественно, – рассказал Тухель в эфире BT Sport. – По первому тайму мы заслуживали победу, создавали опасные моменты. К сожалению, они забили со стандартного положения. А у больше у них ничего не было, ведь мы не давали им никаких шансов.

Было важно сохранять спокойствие и не терять уверенность в себе. Во втором тайме было очень много тактики, и вы могли почувствовать, что мы немного устали. Не удивительно, ведь было всего несколько дней на восстановление после другой трудной выездной игры. Что ж придется жить дальше с ничьей 1:1.

Мы заслужили свой гол, и нужно было забивать по крайней мере еще один. Мы пропустили почти из ничего, и такое всего может произойти, учитывая индивидуальное мастерство игроков «Реала».