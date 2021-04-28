Зинедин Зидан: Ничья – справедливый результат матча «Реал» – «Челси»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру своей команды в домашнем матче против «Челси».

Встреча в Мадриде завершилась вничью 1:1.

«Мы сыграли гораздо лучше во втором тайме, – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА. – Мы действовали гораздо более организованно. Они начали хорошо, играли очень быстро, но я считаю, что ничья – это справедливый результат.

Мы хотели высоко прессинговать, но когда не справляешься с такой задачей, становится тяжело. После того, как мы забили, мы играли лучше и лучше контролировали ход игры. «Реал» – жив, и мы выйдем на второй матч с мыслями о победе. В целом, мы довольны сегодняшним результатом».