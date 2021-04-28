Эден Азар: «Реал» поедет в Лондон побеждать

Полузащитник «Реала» Эден Азар прокомментировал ничейный результат своей команды в домашней игре против «Челси» в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов (1:1).

«Могло быть лучше, а могло и хуже, – отметил Азар в интервью для BT Sport. – «Реал» поедет в Лондон побеждать.

Что касается меня, то я двигаюсь шаг за шагом. Конечно, я хочу играть больше и быть на поле. Игровой практики у меня было не очень много. До конца сезона еще есть матчи, и я хочу быть готовым к ним. Я рад снова играть.

Всегда приятно выходить на поле против своих друзей. Но сейчас я выступаю за «Реал» и настроен побеждать».

Азар вышел на замену на 66-й минуте вместо Винисиуса. Напомним, что до перехода в «Реал» в 2019 года Эден отыграл семь сезонов в составе «Челси».