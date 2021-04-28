Дмитрий Тарасов: Вы не представляете, как я соскучился по футболу!

Дмитрий Тарасов заявил, что надеется продолжить карьеру футболиста и найти новую команду.

«Вы не представляете, как я соскучился по футболу! – написал Тарасов в инстаграме. – За 15 лет карьеры в футболе, я никогда не имел такого желания выйти на поле, как сейчас.

Каждый раз, когда я общаюсь со своими друзьями из «Локо», «Рубина» и других клубов, у меня внутри все переворачивается. Я хочу снова оказаться на поле, снова почувствовать дух победы!

Последние дни из прессы и в личку в инстаграме на меня льтся много хейта, мол пора завязывать с футболом. Что я засиделся, потерял форму и стал блогером.

Будь это правдой, я бы не тренировался по 4-5 часов в день. Сейчас я выхожу на пик формы и жду момента, чтобы выйти на поле и не словом, а делом доказать это! Я хочу побеждать!»