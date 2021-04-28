Рафаэль Варан: Прессинг «Челси» раздражал, но гол Бензема вернул «Реал» в игру

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан оценил игру своей команды в домашней встрече против «Челси».

Матч в испанской столице завершился вничью 1:1.

«Было два совершенно разных тайма, – цитирует Варана Movistar. – Они хорошо начали, действовали интенсивно, прессинговали и разбивали наш прессинг вертикальными передачами. Однако гол Карима Бензема вернул нас в игру, и второй тайм мы провели гораздо лучше.

К сожалению, не удавалось пройти их оборону при помощи передач. Их прессинг нас раздражал. Нужно сделать правильные выводу, и держать все это в голове с самого начала ответной встречи. В Лондоне мы должны выйти и победить.

Бензема делает результат. Он способен влиять на ход самых сложных матчей».