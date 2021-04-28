Источник: Айртон и Максименко пропустят игру в Туле, их нарушение признано легитимным

Вратарь Александр Максименко и защитник Айртон точно пропустят игру с «Арсеналом» 3 мая.

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала правильными решения арбитра Павла Кукуяна, который в матче 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА наказал Максименко и Айртона предупреждениями за неспортивное поведение, сообщает «Спорт-Экспресс».

Для голкипера красно-белых эта желтая карточка стала четвертой, для Айртона – восьмой, что привело к одноматчевой дисквалификации футболистов.

В текущем сезоне Александр Максименко провел за «Спартак» 29 матчей, в которых пропустил 36 мячей. Айртон Лукас в 27 играх забил три гола и отдал три результативные передачи.