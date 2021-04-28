Официально: с Фликом проведут переговоры о назначении главным тренером сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил информацию о предстоящих переговорах с главным тренером «Баварии» Ханс-Дитером Фликом на предмет работы в национальной сборной.

«Хорошо известно, что DFB относится к Ханси Флику с большим уважением. Мы можем подтвердить, что в ближайшее время приступим к переговорам с ним и представителями «Баварии». В дальнейшем мы не намерены комментировать ход переговоров и будем общаться исключительно с участниками процесса», – приводит сообщение союза Sport Informations Dienst.

Напомним, Флик уже объявил, что покинет мюнхенский клуб в конце сезона. Новым главным тренером «Баварии» станет Юлиан Нагельсман, в настоящее время возглавляющий «РБ Лейпциг».