Сергей Карасев рассудит «Зенит» и «Локомотив»

Российский футбольный союз опубликовал список судейских бригад 28-го тура российской премьер-лиги.
Главную встречу второго круга чемпионата, матч между «Зенитом» и «Локомотивом» обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Официальные лица матчей 28-го тура российской премьер-лиги
«Ротор» - «Ахмат»: судья - Станислав Васильев; ассистенты судьи - Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья - Владимир Сельдяков; VAR - Артем Любимов; AVAR - Арам Петросян; инспектор - Николай Иванов.
«Рубин» - «Динамо»: судья - Виталий Мешков; ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья - Рафаэль Шафеев; VAR - Николай Волошин; AVAR - Антон Аверьянов; инспектор - Сергей Мартынов.
ЦСКА - «Уфа»: судья - Василий Казарцев; ассистенты судьи - Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья - Антон Анопа; VAR - Анатолий Жабченко; AVAR - Николай Богач; инспектор - Сергей Французов.
«Краснодар» - «Сочи»: судья - Иван Сиденков; ассистенты судьи - Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Сергей Куликов; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Валентин Мурашов; инспектор - Александр Гвардис.
«Химки» - «Урал»: судья - Владимир Москалев; ассистенты судьи - Роман Милюченко, Константин Шаламберидзе; резервный судья - Роман Сафьян; VAR - Василий Казарцев; AVAR - Илья Елеференко; инспектор - Александр Гончар.
«Ростов» - «Тамбов»: судья - Игорь Панин; ассистенты судьи - Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья - Артем Чистяков; VAR - Павел Кукуян; AVAR - Дмитрий Мосякин; инспектор - Николай Левников.
«Зенит» - «Локомотив»: судья - Сергей Карасев; ассистенты судьи - Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья - Евгений Кукуляк; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Алексей Лунев; инспектор - Андрей Бутенко.
«Арсенал» - «Спартак»: судья - Сергей Иванов; ассистенты судьи - Валерий Данченко, Алексей Стипиди; резервный судья - Антон Фролов; VAR - Алексей Сухой; AVAR - Тихон Калугин; инспектор - Сергей Лапочкин.