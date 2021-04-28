Все билеты на финальный матч Кубка России проданы

Билетов на финал Кубка России по футболу, который пройдет 12 мая, уже нет в свободной продаже, сообщает РИА Новости.

«Ажиотаж очень высокий, давно такого не было. Заявок на билеты много, люди со всех уголков России хотят попасть на финал. Мы довольны, как идет процесс подготовки к матчу, и ждем большого праздника в Нижнем Новгороде. Ограничение по вместимости арены – 50%, всего 21 тысяча билетов. В свободной продаже их уже нет, возможно, билеты появятся, если не все коллективные заявки будут выкуплены», – отметил РИА Новости генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

Напомним, что в финальном противостоянии противостоять «Локомотиву» будет самарский клуб, лидирующий в ФНЛ.