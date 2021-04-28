ЦСКА сделал предложение форварду «Челси» Ике Угбо

Футбольный клуб ЦСКА заинтересован в подписании контракта с 22-летним форвардом нигерийского происхождения Ике Угбо, сообщает Аllnigeriasoccer.com.
В этом сезоне нападающий «Челси», выступающий на правах аренды за бельгийский «Серкль Брюгге», забил 16 голов в 32 матчах.
Ранее сообщалось, что в трансфере Угбо заинтересован «Ростов». Также переговоры по переходу игрока ведут «Монако», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие клубы. У «Брюгге» есть право выкупа контракта футболиста. По информации источника, который ссылается на агента игрока, до конца сезона никакой ясности относительного будущего Угбо не появится.