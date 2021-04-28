Чемпионский кубок РПЛ привезут на матч «Зенита» с «Локомотивом»

Кубок, вручаемый победителю Российской премьер-лиги, привезут в Санкт-Петербург на матч «Зенит» – «Локомотив», сообщает РИА Новости.

«Кубок будет привезен в Санкт-Петербург. Если «Зенит» станет чемпионом, его и медали вручат команде», - сказали информагентству в пресс-службе РПЛ.

Напомним, встреча 28-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 2 мая. Команда Сергея Семака лидирует в турнире с 58 очками и в случае победы станет недосягаемой для конкурентов. Железнодорожники занимают второе место, имея в активе 52 очка.