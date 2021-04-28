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28 апреля 14:12
автор: Максим Скороходов

ЭСК признало ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ахметова в матче со «Спартаком»

Армейский клуб играл встречу 27-го тура чемпионата России с 34-й минуты в меньшинстве.

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура российской премьер-лиги против «Спартака».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ЦСКА Ильзата Ахметова отсутствуют критерии серьезного нарушения Правил игры - нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Также ЭСК подтвердила правильность желтых карточек, показанных футболистам «Спартака» Лукасу Айртону и Александру Максименко, из-за которых они пропустят гостевой матч против тульского «Арсенала».

Напомним, что красно-белые выиграли встречу 27-го тура против ЦСКА, единственный гол на 37-й минуте матча забил шведский нападающий Джордан Ларссон.

источник: РФС
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