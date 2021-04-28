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28 апреля 14:25
автор: Александр Поволоцкий

«Локомотив» отправил запрос «Арене Химки» на проведение домашнего матча с «Динамо»

Стадион является домашним для одноименной подмосковной команды.

«Локомотив» отправил официальный запрос «Арене Химки» на проведение домашнего матча 29-го тура чемпионата России против «Динамо».

Встреча должна состояться 8 мая. О запросе «железнодорожников» сообщает Sport24.ru.

Напомним, что «Локомотив» был наказан КДК РФС за неоднократное посещение судейской комнаты начальником клуба Станиславом Сухиной. Столичную команду обязали провести один домашний матч на нейтральном поле. Игра должна пройти за пределами Москвы.

«Локомотив» пытался опротестовать наказание, но апелляционный комитет РФС оставил решение без изменений.

источник: Sport24.ru
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