«Локомотив» отправил запрос «Арене Химки» на проведение домашнего матча с «Динамо»

«Локомотив» отправил официальный запрос «Арене Химки» на проведение домашнего матча 29-го тура чемпионата России против «Динамо».
Встреча должна состояться 8 мая. О запросе «железнодорожников» сообщает Sport24.ru.
Напомним, что «Локомотив» был наказан КДК РФС за неоднократное посещение судейской комнаты начальником клуба Станиславом Сухиной. Столичную команду обязали провести один домашний матч на нейтральном поле. Игра должна пройти за пределами Москвы.
«Локомотив» пытался опротестовать наказание, но апелляционный комитет РФС оставил решение без изменений.
источник: Sport24.ru