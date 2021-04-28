Вердикт ЭСК: в матче «Динамо» с «Химками» ошибочно не назначен пенальти в пользу москвичей

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела жалобу московского «Динамо» по двум решениям арбитра Евгения Кукуляка в матче чемпионата России с «Химками» (0:1). Эксперты признали, что как минимум в одном эпизоде с участием Николая Комличенко судья допустил ошибку, сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководство динамовцев просило дать оценку решениям Кукуляка, который на 79-й и 82-й минутах не назначил пенальти в ворота подмосковного клуба. По информации источника, комиссия пришла к выводу, что на 79-й минуте арбитру следовало наказать химчан 11-метровым, когда Александр Филин руками задержал Комличенко и нарушил правила.

Отметим, что «Динамо» располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Химки» занимают восьмую строчку.