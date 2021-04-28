Николаев прокомментировал назначение Карасева главным арбитром матча «Зенит» – «Локомотив»

Бывший судья Алексей Николаев объяснил решение назначить Сергея Карасева главным судьей встречи питерского «Зенита» с московским «Локомотивом» тем, что в России нет «большого выбора арбитров на такие матчи», – сообщает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, выбирали из ограниченного числа людей, поэтому, видимо, закрыли глаза на ошибки, допущенные на ВАР Сергеем, и доверили ему этот матч, который, возможно, станет золотым для «Зенита», – приводит источник цитату Николаева.

По мнению эксперта, главного судью на предстоящий поединок выбирали «среди Сергея Иванова, Влада Безбородова и Карасева».

Напомним, в предыдущем туре Карасев работал на ВАР в матче «Спартак» — ЦСКА (1:0), где по ошибке удалили полузащитника армейцев Ахметова.