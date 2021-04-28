Гиггз в судебном слушании не признал себя виновным в нападении на двух женщин

Бывший валийский футболист Райан Гиггз заявил в суде, что не признает себя виновным в нападении на двух женщин.

По информации BBC, первое заседание по делу 47-летнего экс-игрока «МЮ» состоялось 28 апреля в Манчестере. На слушании Гиггз назвал свое имя, дату рождения, адрес проживания. Затем он ответил судье, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

Ранее британская полиция предъявила обвинение Гиггзу в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину.

Следующее заседание суда состоится 26 мая.