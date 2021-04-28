КДК РФС отменил красную карточку Ахметова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которую он получил в матче 27-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

«В соответствии с пунктом 2 часть 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную в матче «Спартак» — ЦСКА, который состоялся 25 апреля. Отменить ошибочно примененное удаление футболисту ЦСКА Ахметову. Решение принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии президента РФС. Игрок присутствовал на заседании КДК по Zoom», - приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».

Таким образом, полузащитник ЦСКА сможет сыграть в домашнем матче 28-го тура российской премьер-лиги против «Уфы».

Добавим, что армейцы с 46 очками занимают шестое место в чемпионате, уступая «Рубину» и «Сочи» по дополнительным показателям.