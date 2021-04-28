Дмитрий Кузнецов: КДК принял правильное решение, Ахметов сыграл в мяч

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поддержал решение Контрольно-дисциплинарного комитета отменить красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которую он получил в матче 27-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

«Отмена красной карточки Ахметова — абсолютно правильное решение КДК. Я сразу сказал, что никакой красной карточки не было: Ахметов сыграл в мяч, а нога по инерции попала в ногу Соболеву, который даже не попытался вступить в борьбу. Одно дело, если бы Соболев тоже шел к мячу, но он же просто стоял и смотрел эпизод», - приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, что Ахметов получил красную карточку за фол против Собелева на 37-й минуте встречи со «Спартаком», а матч закончился победой красно-белых со счетом 1:0.