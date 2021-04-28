Рюдигер о полуфинале Лиги Европы: Надеюсь, «Рома» пройдет «МЮ»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о полуфинальном противостоянии Лиги Европы между «Манчестером Юнайтед» и «Ромой».

«Я играл в «Роме» и надеюсь на лучшее для них. Надеюсь, что они пройдут «МЮ» и выйдут в финал, - цитирует Рюдигера Sky Sport Italia.

Напомним, 28-летний немец выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год, после чего продолжил карьеру в «Челси».

Первый матч пройдет 29 апреля в Англии и начнется в 22.00 по московскому времени. Это будет восьмая встреча в еврокубках между «МЮ» и «Ромой». В предыдущих поединках пять побед одержали манкунианцы, один раз выиграли римляне, еще один матч завершился ничьей.