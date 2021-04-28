«Томь» переиграла «Чайку» в домашнем матче ФНЛ

В Футбольной национальной лиге стартовал 39-й тур. В одном из матчей «Томь» победила на своем поле нижегородскую «Чайку» со счетом 3:0.

В составе хозяев отличились защитник Иван Лапшов, а также нападающие Кирилл Косарев и Максим Дмитриев.

«Томь» поднялась на 18-е место в таблице ФНЛ, набрав 37 очков. Подопечных Александра Кержакова от 16-й строчки отделяют пять очков. «Чайка» с 47-ю баллами осталась на 13-й позиции.

В другом матче тура «Спартак-2» уступил дома воронежскому «Факелу» со счетом 3:5.

Дублеры «красно-белых» занимают 15-е место, имея в активе 43 очка. «Факел» набрал 57 очков и поднялся на девятую строчку.