Пиоли может лишиться своей должности по итогам сезона

Как сообщает «La Gazzetta dello Sport», в этом случае, кроме наставника, могут произойти и другие кадровые перестановки.

На исправление ситуации у специалиста есть еще пять туров, чтобы вернуться в четверку в турнирной таблице Серии А.

Издание также отмечает, что будущее Пиоли не стояло под вопросом, пока жила идея Суперлиги. Однако, в связи с приостановкой запуска турнира и возврате «Милана» к прежней системе еврокубков, руководство клуба четко поставило задачу обязательного попадания в Лигу чемпионов.

Напомним, после 33-х туров «Милан» занимает пятое место.