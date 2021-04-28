ЦСКА переиграл «Краснодар» в матче молодежного первенства

ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 3:2 в матче пятого тура плей-офф молодежного первенства.
В составе армейского клуба голы забили Егор Ушаков (22-я минута), Илья Востриков (51) и Сергей Пряхин (72). У южан отличились Богдан Рейхмен (26, с пенальти) и Игорь Андреев (77).
Отметим, что на 88-й минуте нападающий ЦСКА Ушаков заработал удаление.
Московская команда набрала 58 очков и возглавила первую группу молодежного первенства. «Краснодар» с 56-ю баллами располагается на второй строчке.
источник: «Советский спорт»