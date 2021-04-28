Игорь Федотов: Отстранений до конца сезона уже не будет, заменять судей практически некем

«Решение ЭСК мне понятно. По моменту с Ахметовым красную карточку отменили абсолютно правильно.

Самое интересное, что после такой ошибки Сергея Карасева, обслуживавшего матч, должны были отстранить, но вместо этого его назначают на центральный матч.

Думаю, что до конца сезона отстранений уже не будет, потому что заменять судей практически некем», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА главный арбитр встречи Сергей Карасев еще в первом тайме оставил армейцев в меньшинстве, удалив полузащитника гостей Ильзата Ахметова за фол против нападающего красно-белых Александра Соболева.

После игры ЦСКА подал жалобу по данному эпизоду.