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Испания - Примера 20:00 Атлетик Б 0 Вальядолид 0 П1 1.86 Х 3.40 П2 4.90
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28 апреля 17:24
автор: Александр Шульгин

Игорь Федотов: Отстранений до конца сезона уже не будет, заменять судей практически некем

Известный российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал решения ЭСК РФС по матчу «Спартак» - ЦСКА.

«Решение ЭСК мне понятно. По моменту с Ахметовым красную карточку отменили абсолютно правильно.

Самое интересное, что после такой ошибки Сергея Карасева, обслуживавшего матч, должны были отстранить, но вместо этого его назначают на центральный матч.

Думаю, что до конца сезона отстранений уже не будет, потому что заменять судей практически некем», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА главный арбитр встречи Сергей Карасев еще в первом тайме оставил армейцев в меньшинстве, удалив полузащитника гостей Ильзата Ахметова за фол против нападающего красно-белых Александра Соболева.

После игры ЦСКА подал жалобу по данному эпизоду.

По итогам рассмотрения жалобы ЭСК РФС признал решение Карасева неверным и отменил красную карточку.

В 28-м туре РПЛ Карасев обслужит центральную игру «Зенит» - «Локомотив».

источник: Чемпионат.com
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