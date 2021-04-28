Марсело может пропустить матч «Реала» против «Челси» в ЛЧ из-за участия в выборах

Футболист «Реала» Марсело может пропустить ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Как сообщает Mundo Deportivo, бразильского защитника пригласили к участию в наблюдательной комиссии на выборах в Ассамблею Мадрида. Они пройдут 4 мая, за день матча.

В 2011 году Марсело стал гражданином Испании, поэтому его привлекают к участию в выборах. 32-летний футболист пытается договориться с муниципальными властями о том, чтобы ему разрешили пропустить политическое событие.