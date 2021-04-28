Фанаты «МЮ» атаковали дом вице-президента клуба

Болельщики «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе совершили нападение на дом исполнительного вице-президента клуба Эда Вудворда, сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, несколько человек в масках прибыли к дому Вудворда и повредили ворота, выражая гнев по поводу вступления клуба в Суперлигу. Сообщается, что во время инцидента никого из семьи Вудворта дома не было.

На прошлой неделе было объявлено, что в конце текущего года вице-президент уйдет в отставку. Причина – недовольство болельщиков клуба решением «МЮ» вступить в европейскую Суперлигу.