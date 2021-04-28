СМИ: Аллегри вернется в «Ювентус», даже если Пирло выведет команду в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло покинет свой пост по окончании текущего сезона.
Как сообщает Sport Mediaset, 41-летнего специалиста сменит бывший наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.
Ранее спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи заявил, что Пирло продолжит работу, если команда выйдет в Лигу чемпионов сезона 2021/2022.
Также сообщается, что сам спортдир «Ювентуса» и вице-президент Павел Недвед покинут команду.
Туринский клуб занимает 4-е место в таблице чемпионата Италии, набрав 66 очков.