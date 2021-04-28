СМИ: Раньери может вновь возглавить «Фиорентину»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери может покинуть генуэзский клуб по окончании сезона.

По информации La Nazione, 69-летний специалист будет уволен из-за плохих отношений с руководством клуба. Раньери близок к тому, чтобы сменить Джузеппе Якини на посту главного тренера «Фиорентины», за которую выступает российский форвард Александр Кокорин.

Кандидатура специалиста симпатична президенту «фиалок» Рокко Коммиссо. Раньери был главным тренером «Фиорентины» с 1993 по 1997 годы.