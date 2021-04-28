ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.20 Х 4.30 П2 2.10
Испания - Примера 20:00 Атлетик Б 0 Вальядолид 0 П1 1.86 Х 3.40 П2 4.90
Лига чемпионов 22:00 ПСЖ 0 Манчестер Сити 0 П1 3.35 Х 3.90 П2 2.12
28 апреля 17:58
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: Раньери может вновь возглавить «Фиорентину»

Специалист уже работал в клубе в с 1993 по 1997 годы.

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери может покинуть генуэзский клуб по окончании сезона.

По информации La Nazione, 69-летний специалист будет уволен из-за плохих отношений с руководством клуба. Раньери близок к тому, чтобы сменить Джузеппе Якини на посту главного тренера «Фиорентины», за которую выступает российский форвард Александр Кокорин.

Кандидатура специалиста симпатична президенту «фиалок» Рокко Коммиссо. Раньери был главным тренером «Фиорентины» с 1993 по 1997 годы.

источник: Calcio Mercato
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
36 сэйвов Шестёркина обеспечили "Рейнджерс" победу над "Баффало"Премьер Латвии оценил возможность проведения чемпионата мира по хоккею со зрителямиЗабит Магомедшарипов исключён из рейтинга UFCСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиФанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из России
На разогреве у «Красной машины». Почему российские юниоры в разы популярнее финала Кубка Гагарина
Матч Россия – США (7:6 ОТ) на ЮЧМ в Техасе вызвал больший интерес, чем решающая серия плей-офф КХЛ. Нетрудно представить, какие рейтинги будут у главной сборной России, которая в конце мая начнет поход за золотом в Риге.
КДК зафиксировал уйму судейских ошибок. Главный итог — амнистия Ахметова
28 апреля состоялось очередное заседание КДК РФС по заявлениям клубов с жалобами на судейство. Вот его основные итоги.
Чугунная бутса-2020/21: нервный «Спартак» гонится за «Ахматом», а «костолом» Ахметов настигает Швеца
«Плеймейкер» представляет апрельский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и подводит очередные промежуточные итоги всего сезона.
Русские горки в Техасе. Как наши юниоры после суперкамбэка с США упустили победу над Финляндией
В своем втором матче на ЮЧМ-2021 сборная России проиграла финнам (3:4Б), ведя 3:1 на 58-й минуте.
Холанд затмил возвращение Левандовски. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Ахметова удалили не по делу. Осталось удалить тех, кто испортил дерби «Спартака» и ЦСКА
По данным инсайдеров, ЭКС РФС признал ошибкой судей удаление игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в игре 27-го тура со «Спартаком». И это явно не конец истории.
Нагучев не сдался и сократил отставание от Орзул. Итоги 7-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев вновь избежал досрочного поражения в "Битве полов" и теперь уступает Марии Орзул 2:5.
«Зачем после 1:5 я лег спать?» Эмоции от суперкамбэка России в игре с США на ЮЧМ
Юниорская сборная России по хоккею в стартовом матче чемпиона мира в США выиграла у хозяев турнира в овертайме со счетом 7:6.
Чудо на льду-2021. Как Россия начала юниорский ЧМ с победы над США, уступая 1:5 к 26-й минуте (видео)
Сборная России в своем первом матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) в Техасе победила хозяев льда в овертайме (7:6), а героем стал Иван Мирошниченко, которому Штаты до последнего не хотели выдавать визу.
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика