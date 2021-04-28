Глава «Spotify» Эк - о покупке «Арсенала»: Я настроен очень серьезно

«Я настроен очень серьезно и зарезервировал для этого средства.
Хочу сделать убедительное предложение семье Кронке и надеюсь, что они меня выслушают», - приводит слова Эка CNBC.
Напомним, ранее тысячи фанатов лондонского клуба вышли на улицы с протестом против нынешнего владельца «канониров» Стэна Кронке.
Причиной стало участие «Арсенала» в проекте Суперлиги.
Даниэль Эк в своем твиттере написал, что рассматривает возможность приобретения клуба, однако нынешние владельцы выступили с заявлением о том, что не планируют его продавать.