«Краснодар» не делал предложений «Гвадалахаре» о переходе нападающего Масиаса

ESPN Deportes опроверг информацию других СМИ о том, что ФК «Краснодар» сделал предложение мексиканской «Гвадалахары» о переходе нападающего Хосе Хуана Масиаса.

Телеканал утверждает, что агенты футболиста ничего не знают о желании «Краснодара» приобрести игрока за 12 миллионов ранее, хотя ранее интерес к 21-летнему мексиканцу проявлял испанский «Реал Сосьедад».

Сам Масиас в настоящее время не намерен покидать «Гвадалахару» и сосредоточен на стремлении пробиться в олимпийскую сборную Мексики, которой предстоящим летом предстоит сыграть на Играх в Токио.

В нынешнем сезоне Масиас забил 12 голов и сделал одну результативную передачу в 31 матче за «Гвадалахару».